25 февраля в Подмосковье стартовал первый межмуниципальный этап Московского областного молодежного форума «Я — гражданин Подмосковья» — «Гражданская активность».

Форум проводит Главное управление социальных коммуникаций Московской области. В первой смене примут участие лидеры студенческого самоуправления, общественные деятели, молодые парламентарии и начинающие политики.

Участники зональных этапов молодежного форума «Я — гражданин Подмосковья» пройдут трехдневное обучение по трем образовательным программам: «Гражданская активность», «Творчество», «Волонтерство». Занятия для молодежи Подмосковья проведут заслуженные деятели науки и искусства, квалифицированные тренеры, лидеры общественного мнения и представители органов власти.

«Зональные этапы форума „Я — гражданин Подмосковья“ представляют собой образовательную платформу для обсуждения актуальных тем и вопросов, которые волнуют молодых людей в Московской области. Участниками форумной кампании станут более трех тысяч активных и творческих представителей молодежи нашего региона», — отметила министр правительства Московской области по социальным коммуникациям Елена Красная.

Во время тематических смен участники форума получат не только уникальные знания и практические советы от профессионалов в различных областях, но и заведут новых друзей.

«Одним из ключевых направлений программы форума станет создание проектов, самые перспективные из которых получат поддержку и будут реализованы на территории Московской области», — добавила Елена Красная.

За три дня участники форума узнают больше о работе в сфере социального проектирования. Для них подготовили проектно-аналитические тренинги, лекции и дискуссии с лучшими федеральными экспертами в области политики и проектной деятельности.