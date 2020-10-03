Стартовал Московский областной патриотический форум
Участникам предстоит преодолеть крутые подъемы и спуски, переправы через реку, поля с колючей проволокой, трамплины, вышки и другие препятствия на выносливость.
«Мы подготовили насыщенную программу на нескольких разноформатных площадках для консолидации молодежи, для встреч, общения, обмена опытом, идеями и смыслами», — рассказала министр правительства региона по социальным коммуникациям Екатерина Швелидзе.
По ее словам, будет масштабно, увлекательно и эмоционально. Победителям вручат кубки.
Следующее мероприятие форума — Московский областной автопробег по местам боевой славы. Он запланирован на 10 октября. Торжественное открытие пройдет в мемориальном комплексе «Рубеж Славы» в Истре. После этого автоколонна направится к Музею отечественной военной истории в Истринском городском округе. А затем представители поисковых областных отрядов возложат цветы и венки к мемориалу памяти 28 героев-панфиловцев в Волоколамском городском округе.
Цель автопробега — привлечь внимание общественности к состоянию памятных мест и мемориалов Московской области, посвященных подвигу советских солдат в Великой Отечественной войне.
Весь октябрь в рамках форума будут проводиться семинары. На них спикеры обсудят с молодыми людьми основные направления областного патриотического движения, обозначат новые задачи и перспективы его развития.
Организатор форума — правительство Московской области.