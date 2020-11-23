Стартапы жителей Подмосковья с ограниченными возможностями здоровья поддержат в новом проекте

В Подмосковье создадут пилотный акселератор для людей с ограниченными возможностями здоровья. Там молодежи помогут разобраться в предпринимательском деле и открыть свой бизнес. Соглашение о сотрудничестве в рамках реализации этого проекта подписали министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева и инициатор идеи студентка МГУ Диана Цыганкова.

Пилотный акселератор для людей с ограниченными возможностями здоровья создадут в Московской области. Акселератор — это социальный институт поддержки стартапов.

Платформу разместят в интернете. Для молодежи региона будут доступны видеоуроки и самостоятельные задания. Также в акселераторе ребята смогут проверить созданные идеи под контролем наставников.

«Надеюсь, что в Московской области проект акселератора для молодежи с ограниченными возможностями здоровья будет реализован с максимальной эффективностью, что позволит успешно тиражировать его по всей России», — отметила после подписания соглашения Диана Цыганкова.

Министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева подчеркнула, что в регионе активно вовлекают молодежь в бизнес.

«Уже несколько лет подряд в регионе проводятся образовательные бизнес-проекты для школьников. Проект Дианы Цыганковой имеет узкую направленность — он рассчитан на молодежь с ОВЗ. Задача этого проекта — дать этим ребятам такие же возможности, как и у сверстников. Стоит отметить, что Московская область не в первый раз выступает пилотной площадкой для разного рода проектов. В частности, регион стал одним из первых, где предприниматели получили статус самозанятых, а сегодня в области насчитывается уже более 150 тысяч таких бизнесменов. Уверена, что после реализации проекта акселератора для молодежи с ОВЗ количество самозанятых в Подмосковье увеличится», — заявила Зиновьева.

Проект акселератора представили Владимиру Путину во время проведения форума АСИ «Сильные идеи для нового времени» 13 ноября.