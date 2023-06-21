Подмосковье 21 июня 2023, 12:22 Старт второй серии велогонок Gran Fondo Russia дадут в Пересвете 25 июня Пресс-служба министерства физической культуры и спорта Московской области

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Второй старт серии велозаездов Gran Fondo Russia пройдет в Пересвете 25 июня. Об этом сообщили в пресс-службе министерства физической культуры и спорта Московской области.

На выбор участникам предложат три дистанции: 30, 60 и 90 километров. Так, в гонке смогут принять участие как профессионалы, так и новички. Зарегистрироваться на велозаезд можно по ссылке до 23 июня.

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Чтобы принять участие, у спортсменов должен быть исправный велосипед и шлем. Всем финишировавшим выдадут памятные медали.

В этом году призовой фонд GranFondoRussia составляет 150 тысяч рублей. Отмечается что серия велозаездов стала частью проекта «Суперлига Подмосковья», поэтому участники велопрогулок могу копить преодоленные километры и участвовать в розыгрышах.

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