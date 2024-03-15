Подмосковье 15 марта 2024, 15:20 Воробьев, Турчак и Файзуллин дали старт всероссийскому голосованию по благоустройству в Подмосковье Автор фото: Константин Семенец

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Началось всероссийское голосование по благоустройству. В Подмосковье старт ему дали первый зампредседателя Совфеда Андрей Турчак, губернатор Андрей Воробьев и министр строительства России Ирек Файзуллин. Жители смогут онлайн выбрать места в 53 городских округах. Те, что получат больше всего голосов, облагородят в первую очередь.

О старте онлайн-голосования объявили в парке «Скитские пруды» в Сергиевом Посаде. В далеком прошлом там, в путевом дворце, останавливалась царская семья, был разбит сад.

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«По инициативе нашего президента с 2018 года во всех регионах осуществляем заметную поддержку малых исторических городов. А онлайн-голосование, старт которому мы сегодня даем, — это еще одно важное мероприятие, замечаемое каждым», — отметил Андрей Воробьев.

Каждый год в Московской области благоустраивают все больше мест отдыха. На IV Всероссийском онлайн-голосовании представили проекты в 53 городских округах. Среди них Люберцы, Серпухов, Мытищи и многие другие. Это скверы, площади, парки, набережные и пешеходные зоны.

Благоустройства, как известно, много не бывает. Каждый человек хочет видеть опрятным, комфортным и двор, и сквер, и парк. Хочу сказать спасибо всем нашим неравнодушным жителям, которые голосуют. Андрей Воробьев

Вместе с тем глава Подмосковья поблагодарил волонтеров, которые вдохновляют и сопровождают эту работу.

Автор фото: Константин Семенец

«Символично, что старт онлайн-голосованию в этом году мы даем в Сергиевом Посаде — своего рода тоже столице, духовной столице нашей страны. Всего за время реализации этой президентской программы благоустроено уже более 111 тысяч пространств по всей России, в одном только Сергиевом Посаде — около 100 площадок», — подчеркнул Ирек Файзуллин.

Жители Подмосковья активно участвуют в голосовании по благоустройству. В 2021 году подключились почти 300 тысяч человек, в 2022-м – свыше 350 тысяч, а в 2023-м – 717 тысяч.

Мы неслучайно даем старт именно в Московской области, потому что регион по праву является лидером благоустройства в нашей стране. Андрей Турчак

Всероссийское онлайн-голосование продлится до 30 апреля. В нем могут участвовать жители старше 14 лет.

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