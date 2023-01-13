Подмосковье 13 января 2023, 15:05 Старт «Лыжне России» дадут в Химках 11 февраля

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В этом году всероссийские соревнования «Лыжня России» пройдут в Химках 11 февраля. Регистрация участников продлится до 9 февраля или до достижения 15 тысяч заявок. К ней допускают всех желающих от девяти лет.

Соревнования пройдут в Олимпийском учебно-спортивном центре «Планерная». В этом году дистанция составит 10 километров.

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Подать заявку на участие в «Лыжне» можно на портале. Подмосковная комиссия по допуску спортсменов будет работать с 6 по 10 февраля в Москве на улице Куликова, 20/1. Связаться с организаторами можно также по телефону:+7 (495) 988-06-96.

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Участниками турнира могут быть граждане России, иностранцы с допуском от врача, которые имеют медполис, страховку жизни от несчастных случаев и паспорт или свидетельство о рождении.

Отметим, «Лыжня России» стала традиционным и одним из самых крупных спортивных мероприятий страны. Каждый год на него приезжают более миллиона человек из 70 регионов России. В 2023 году они пройдут в 41-й раз.

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