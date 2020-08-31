«Старший брат» для трудных подростков. В Подмосковье запустили детский спецпроект

В Подмосковье создали спецпроект для трудных подростков «Старший брат», который помогает детям из многодетных и неблагополучных семей. Его координатор Андрей Урусов когда-то сам выбрал спорт вместо улиц.

На попечение тренеру молодого человека, который не отличался образцовым поведением, отдал его двоюродный брат. С этого момента жизнь Андрея начала стремительно меняться. Спустя несколько лет он основал проект, направленный на помощь таким же детям. Сначала работал с подростками в Москве, а потом — в родном Жуковском, обучая их боксу.

Среди подопечных Урусова есть те, кто после школьных драк попали в поле зрение комиссии по делам несовершеннолетних. Входивший в ее состав спортсмен предложил ребятам выбрать совсем другой путь.

С тренерами участники проекта «Старший брат» занимаются бесплатно. Трудных детей вовлекают в спорт и здоровый образ жизни по всему Подмосковью. Спортивные залы проекта принимают подростков в 35 муниципалитетах области, предлагая им наставничество. Семейственность «Старшего брата» пришлась по душе не только мальчишкам, но и нескольким девочкам.