Подмосковье 06 декабря 2023, 23:55 Старшие медсестры Сергиево-Посадской больницы приняли участие в международной конференции Пресс-служба ГБУЗ МО "Сергиево-Посадская районная больница"

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Старшие медицинские сестры Сергиево-Посадской больницы приняли участие в международной конференции. На ней обсудили вопросы эпидемиологии и профилактики инфекций.

Главная медсестра Сергиево-Посадской больницы Ольга Шалпегина рассказала, что в ходе конференции обсуждались современные технологии, которые применяются для дезинфекции, а также различные проблемы больничной гигиены внутри медучреждений. Не оставили без внимания и профилактику постковидного синдрома.

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«Для нас очень важно регулярно знакомиться с современными подходами к эпидбезопасности, ведь это залог успешной и качественной работы для всего учреждения», — добавила Ольга Шалпегина.

На сегодняшний день особое внимание в больнице уделяется контролю качества оказания медицинской помощи. Среди главных задач — сокращение временного интервала ожидания в приемных отделениях и многие другие.

Ранее губернатор Андрей Воробьев рассказал о программе стандартизации медицинских стационаров Московской области. Обновление больниц позволит добиться значительных успехов в сфере здравоохранения.

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