Подмосковье 05 декабря 2023, 13:04 Старшеклассников Подмосковья пригласили на онлайн-олимпиаду по программированию Мингосуправления Московской области

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Подмосковные школьники с восьмого по 11 класс смогут поучаствовать во всероссийской онлайн-олимпиаде по программированию и математике «Путь в IT». Задания первого тура можно выполнить до 17 декабря.

Как рассказали в Минобразовании Подмосковья, олимпиада подойдет для тез, кто хочет углубить знания о современных технологиях и научиться решать нестандартные задачи, а также получить практический опыт. Участие в ней бесплатное. Зарегистрироваться можно по ссылке.

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Финальный тур олимпиады пройдет с 26 февраля по 22 марта. Каждый участник получить сертификат, а главный победитель — путевку в детский лагерь на Черном море.

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