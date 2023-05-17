Подмосковье 17 мая 2023, 10:57 Старшеклассников Подмосковья пригласили на бесплатный курс изучения языка программирования Python Фото: Пресс-служба Мингосуправления МО

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Школьники с восьмого по 11 класс смогут пройти образовательную программу по ускоренному изучению языка программирования Python. Ее проведут в рамках проекта «Код будущего».

Заявки на участие будут принимать с 19 по 31 мая, рассказали в Мингосуправлении региона. По словам главы ведомства Надежды Куртяник, участники программы получат возможность реализоваться в сфере IT.

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«В летние каникулы ученики школ Московской области смогут не только хорошо отдохнуть, но и научиться новым навыкам. Python — один из самых популярных и востребованных языков программирования», — сказала она.

Программа рассчитана на 160 академических часов и состоит из нескольких модулей. Первый позволит участникам узнать принципы работы IT, алгоритмов и написания программ, после чего им предложат выбрать одно из нескольких направлений обучения. Среди них «Python в компьютерной безопасности», «Программирование искусственного интеллекта для анализа видеоигр», «Введение в профессию DevOps-инженер», «Тестировщик видеоигр», «Программирование дронов» и «Анализ данных». В завершение пройдет хакатон, который позволит ученикам применить полученные знания и навыки и побороться за денежный приз.

Зарегистрировать на программу можно через «Госуслуги», после чего нужно заполнить анкету и пройти испытание.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что одну из самых больших школ Подмосковья откроют в Лобне в 2024 году. Она примет сразу 2,2 тысячи учеников.

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