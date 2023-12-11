11 декабря 2023, 20:04
Старшеклассников Подмосковья наградили за участие в конкурсе «Дети против коррупции» в Одинцове
В Одинцове прошло заседание Комиссии по противодействию коррупции округа. На нем старшеклассников региона наградили дипломами за участие в конкурсе «Дети против коррупции».
Их вручал замначальника управления противодействия коррупции в Московской области — заведующий отделом проверок Александр Расстрыгин от лица вице-губернатора региона Романа Каратаева.
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Мероприятие организовали накануне 20-й годовщины Международного дня борьбы с коррупцией. В нем поучаствовали руководителей органов местного самоуправления, правоохранители, представители общественных объединений и муниципальных учреждений муниципалитета.
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Коррупция
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