Подмосковье 11 декабря 2023, 20:04 Старшеклассников Подмосковья наградили за участие в конкурсе «Дети против коррупции» в Одинцове Главное управление региональной безопасности Московской области

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В Одинцове прошло заседание Комиссии по противодействию коррупции округа. На нем старшеклассников региона наградили дипломами за участие в конкурсе «Дети против коррупции».

Их вручал замначальника управления противодействия коррупции в Московской области — заведующий отделом проверок Александр Расстрыгин от лица вице-губернатора региона Романа Каратаева.

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Мероприятие организовали накануне 20-й годовщины Международного дня борьбы с коррупцией. В нем поучаствовали руководителей органов местного самоуправления, правоохранители, представители общественных объединений и муниципальных учреждений муниципалитета.

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