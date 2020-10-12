12 октября 2020, 15:00
Старшеклассники смогут изучить биотехнологию и цифровизацию в «Подмосковной проектной школе»
Учеников из 8-11-х классов пригласили принять участие в образовательной программе «Подмосковная проектная школа». Они смогут послушать лекции о биотехнологии, цифровизации и работе с данными, но сначала пройдут конкурсный отбор.
На обучение ребят пригласили в образовательном центре «Взлет» и Ассоциации участников технологических кружков. Их ожидает интенсивная программа, отметили в пресс-службе Министерства образования Подмосковья.
Во время программы участники познакомятся с современными методами исследованияпресс-служба Министерства образования Московской области.
Обучение продлится с 9 по 22 ноября в детском оздоровительном комплексе «Левково».
Уточняется, что здесь ребят ждут лекции и семинары от ведущих экспертов. Зарегистрироваться и изучить все подробности можно на сайте.