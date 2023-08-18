Подмосковье 18 августа 2023, 15:59 Старшеклассники Подмосковья смогут записаться на образовательный курс немецкого языка до 21 августа Пресс-служба Министерства образования МО

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Образовательный центр «Взлет» проводит набор участников на сентябрьскую интенсивную программу по немецкому языку для старшеклассников Подмосковья. Заявки принимают до 21 августа.

Как сообщили в Министерстве образования Московской области, интенсив пройдет в формате вебинара с 4 по 13 сентября. К участию приглашают учеников 8-11-х классов, которые имеют высокий интерес к немецкому языку и достижения в олимпиадах различного уровня.

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В программу входят теоретические и практические занятия, а также лекции, семинары и тестовые задания. Участников определят по конкурсному отбору.

Узнать подробности и подать заявку можно на сайте.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев поздравил учащихся физтех-лицея имени Капицы с победой на Международной физической олимпиаде школьников в Токио.

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