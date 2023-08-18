18 августа 2023, 15:59
Старшеклассники Подмосковья смогут записаться на образовательный курс немецкого языка до 21 августа
Образовательный центр «Взлет» проводит набор участников на сентябрьскую интенсивную программу по немецкому языку для старшеклассников Подмосковья. Заявки принимают до 21 августа.
Как сообщили в Министерстве образования Московской области, интенсив пройдет в формате вебинара с 4 по 13 сентября. К участию приглашают учеников 8-11-х классов, которые имеют высокий интерес к немецкому языку и достижения в олимпиадах различного уровня.
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В программу входят теоретические и практические занятия, а также лекции, семинары и тестовые задания. Участников определят по конкурсному отбору.
Узнать подробности и подать заявку можно на сайте.
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Школьники
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