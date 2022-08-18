Старшеклассники Подмосковья смогут бесплатно обучиться языкам программирования

В рамках федерального проекта «Развитие кадрового потенциала ИТ-отрасли» национальной программы «Цифровая экономика Российской Федерации» Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации реализует новый проект. Он позволяет школьникам 8-11 классов пройти дополнительный двухлетний курс обучения современным языкам программирования.

Проект называется «Код будущего». В текущем году не менее 100 тысяч школьников получат такую возможность, обучение будет абсолютно бесплатным.

Набор участников проекта «Код будущего» запланирован на портале Федеральной государственной информационной системы «Единый портал государственных и муниципальных услуг», начиная с 15 августа 2022 года. Обучение стартует в сентябре–октябре 2022 года.

О проекте будут проинформированы как сами учащиеся 8-11 классов, так и администрации школ и педагоги старших классов. В том числе, классные руководители и учителя информатики.

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