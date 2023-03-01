Подмосковье 01 марта 2023, 11:16 Старшеклассники из Подмосковья смогут пройти бесплатный курс по скульптуре в академии Сергея Андрияки

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Бесплатную программу по анималистической скульптуре для старшеклассников проведут в Подмосковье этой весной. Занятия пройдут на базе Академии акварели и изящных искусств Сергея Андрияки.

Образовательную программу «Основы анималистической скульптуры» проведет центр «Взлет». Занятия пройдут с 27 марта по 5 апреля.

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К участию приглашаются ученики старших классов, которые получают дополнительное образование в школах искусств и других учреждениях художественной направленности Подмосковья.

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В Министерстве образования Московской области отметили, что курсы — это отличная возможность для творческих детей развить свои компетенции. На занятиях ребята узнают много нового и научатся тому, что пригодится в дальнейшей творческой жизни.

Регистрация открыта до 18 марта. Подать заявку и узнать подробности можно на сайте организатора.

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