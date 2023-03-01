01 марта 2023, 11:16
Старшеклассники из Подмосковья смогут пройти бесплатный курс по скульптуре в академии Сергея Андрияки
Бесплатную программу по анималистической скульптуре для старшеклассников проведут в Подмосковье этой весной. Занятия пройдут на базе Академии акварели и изящных искусств Сергея Андрияки.
Образовательную программу «Основы анималистической скульптуры» проведет центр «Взлет». Занятия пройдут с 27 марта по 5 апреля.
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К участию приглашаются ученики старших классов, которые получают дополнительное образование в школах искусств и других учреждениях художественной направленности Подмосковья.
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В Министерстве образования Московской области отметили, что курсы — это отличная возможность для творческих детей развить свои компетенции. На занятиях ребята узнают много нового и научатся тому, что пригодится в дальнейшей творческой жизни.
Регистрация открыта до 18 марта. Подать заявку и узнать подробности можно на сайте организатора.
Губернатор Московской области Андрей Воробьев подписал распоряжение о присуждении и выплате стипендий выдающимся деятелям культуры и искусства, а также талантливым авторам Подмосковья. Среди стипендиатов — житель Воскресенска Илья Ермишин, автор иммерсивного спектакля в народном стиле «Букет».
Школьники
Минобразования Подмосковья
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