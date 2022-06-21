Старшеклассники из Лосино-Петровского побывали на разных предприятиях в рамках проекта «Исследуем и создаем»

Школьники Лосино-Петровского отправились на разные предприятия, которые работают на территории округа, чтобы познакомиться с тонкостями производства и проанализировать эффективность работы мастеров. Мероприятие провели в рамках губернаторского проекта «Умные каникулы».

Источник фото: телеканал «360»

«Для нас это очень интересно и полезно, так как не каждого человека пустят на предприятие. А для нас это хороший шанс узнать, увидеть, как делается бизнес и что для этого нужно», — поделился участник проекта Адиб Нош.

Каждая команда представила презентационный ролик о предприятии, в котором подробно рассказала об истории конкретного производства и о перспективах его развития.

Источник фото: телеканал «360»

«Это очень важная и полезная история для ребят. Возможно, кто-то из них определился со своей будущей профессией. Познакомился прежде всего с Лосино-Петровским, с родным городом и, возможно, никуда не уедет, а останется здесь. Это очень важно для нас», — сказал глава г. о. Лосино-Петровский Сергей Джеглав.

По мнению самих предпринимателей, подобные мероприятия помогают в своевременной профориентации школьников. Ведь у предприятий всегда есть потребность в квалифицированных рабочих кадрах. По окончании презентаций ребята получили дипломы за участие в стартапе и сертификаты на посещение Третьяковской галереи.