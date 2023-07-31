Подмосковье 31 июля 2023, 12:44 Старшеклассники и студенты смогут бесплатно изучить языки программирования в Подмосковье Unsplash

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Прием заявлений на бесплатные курсы по программированию для школьников и студентов из Подмосковья продлится до 30 сентября. Занятия пройдут в рамках проекта «Код будущего».

Бесплатно изучить основы программирования смогут школьники старших классов и студенты колледжей. Прием на курсы идет на «Госуслугах», напомнили в Мингосуправления Московской области.

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Записаться можно на одну из программ от известных компаний и вузов. Для изучения доступны Python, Java, C++, C#, 1С, Lua, SQL, JavaScript и другие современные языки программирования. Курсы рассчитаны на разные уровни подготовки, при этом занятия будут проводиться как онлайн, так и офлайн. В общем итоге это 144 академических часа и четыре учебных модуля.

Подробнее об участии в проекте «Код будущего» можно узнать на портале госуслуг.

Ранее губернатор Андрей Воробьев рассказал, что Подмосковье повысило выплату на школьную форму для многодетных семей с низким доходом. Теперь они будут получать по 10 тысяч рублей на каждого ребенка, проходящего обучение.

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