24 февраля 2023, 12:09
Старшеклассники Дубны передали в зону СВО голубей в качестве талисманов Победы
Учащиеся 9-х и 11-х классов лицея в Дубне своими руками сделали для участников СВО талисманы в виде птичек. Кулоны выполнили из шерстяных ниток
«Мы очень долго думали, как бы порадовать наших бойцов, находящихся на линии фронта. И решили сделать такие талисманы, чтобы солдаты почувствовали тепло рук наших детей, вспомнили о доме и собственных детях», — сообщила учитель истории и обществознания в лицее Галина Горностаева.
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Проект реализовали в рамках акции «Талисман добра». Ее организатором выступило объединение «Движение первых».
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