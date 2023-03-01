Подмосковье 01 марта 2023, 13:42 Старшеклассники более 600 школ Подмосковья примут участие во всероссийских проверочных работах

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Более 600 школ Подмосковья примут участие во всероссийских проверочных работах для 10-11-х классов. Тестирования начнутся 1 марта. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства образования Московской области.

«Десятиклассники напишут только одну работу — по географии. Одиннадцатиклассники напишут ВПР по иностранному языку, истории, биологии, географии, физике, химии», — отметили в ведомстве.

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Решение об участии в ВПР для старшеклассников принимает школа. Проверочные работы по формату ничем не отличаются от обычных контрольных. Тестирования показывают то, насколько хорошо ребята освоили базовый школьный курс по предмету.

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С образцами проверочных работ и другими материалами по вопросам проведения ВПР можно ознакомиться на официальном сайте Федерального организатора ВПР.

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