Подмосковье 22 марта 2023, 03:29 Старшеклассники 500 школ Подмосковья поучаствовали в экологическом уроке ВООП Источник: ВООП / ВООП

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В Международный день Земли в 500 школах Московской области состоялся экологический урок. В мероприятии поучаствовали учащиеся девятых и 11-х классов. Лекцию организовали региональное министерство ЖКХ и Всероссийское общество охраны природы (ВООП).

Организация занимается просвещением граждан страны почти 100 лет. Ее участники вовлекают молодежь в вопросы охраны окружающей среды.

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«Уже несколько лет совместно с Министерством ЖКХ Московской области коллеги реализуют важные для экологии нашего региона и просвещения жителей мероприятия: форумы, волонтерские движения, экологические рейды и полезные уроки», — сообщил министр ЖКХ региона Антон Велиховский.

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Исполнительный директор Московской областной организации ВООП Ярослав Вольпин и руководитель экопросветительского блока Елена Белоусова рассказали ребятам, как подарить отходам вторую жизнь, и поделились экопривычками.

В формате видео детям сообщили о главной ели на Соборной площади Московского Кремля. После праздников лесную красавицу забирают на переработку. Также волонтеры ВООП собирают ее шишки и вручную отбирают семена, чтобы потом можно было посадить новые елки. О полезных привычках отправлять отходы на переработку старшеклассникам рассказали в форме сказки.

В конце урока учащихся пригласили поучаствовать в экологическом конкурсе «Экопривычка — это отлично». Мероприятие пройдет с 20 марта по 2 апреля 2023 года. Участникам конкурса предлагается проявить фантазию и самостоятельно нарисовать свою экопривычку, например, о раздельном сборе отходов, многоразовой таре, экономии природных ресурсов и других. Страницу соревнования нужно репостнуть на свою страницу или на страницу родителей или педагогов.

Работы разделят на три возрастные группы. В каждой подгруппе выберут одного победителя. Они получат наборы экологичной продукции от партнеров проекта и конверты с семенами Кремлевской новогодней ели.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что качество питьевой воды уже выросло в домах у 2,5 миллиона жителей региона.

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