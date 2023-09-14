Подмосковье 14 сентября 2023, 16:56 Старшеклассник из Лобни победил во всероссийском конкурсе «АгроНТРИ» в составе сборной Подмосковья Пресс-служба администрации Лобни

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Ученик 11-го класса естественно-научного профиля Лобненского лицея Федор Рыков стал победителем всероссийского конкурса «АгроНТРИ-2023» в составе сборной Подмосковья. Соревнования проходили с 6 по 8 сентября и объединили около 180 участников из 11 регионов России.

«Я очень рад, что попал в команду Московской области. Мы с честью представили свой регион и достойно справились с конкурсными испытаниями. Каждый из нас смог доказать, что способен достичь высокого результата», — поделился лицеист.

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Команда региона победила в номинациях «Агрокоптеры» и «Агрокосмос». Также конкурсанты заняли высокие места и в других категориях. Руководили сборной Подмосковья сотрудники Российского государственного аграрного университета — МСХА имени К. А. Тимирязева.

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