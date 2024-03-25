Подмосковье 25 марта 2024, 10:20 Старосты деревень городского округа Ступино получили удостоверения

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Глава городского округа Ступино Сергей Мужальских вручил удостоверения и значки сельским старостам. Вдобавок они получили паспорта своих населенных пунктов.

Документы получили старосты деревень Каверино, Кунавино, Марьинское, Мясное, Рудины, Проскурниково, Сидорово, Толочаново, Кишкино и поселков Вельяминово и Октябрьский.

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«Подготовка паспортов населенных пунктов — наша инициатива, которая поддержана и на областном уровне. Паспорта заметно помогают старостам в их работе», — отметил Сергей Мужальских.

Глава подчеркнул, что старосты — первые помощники администрации муниципалитета. Они живут в сельских населенных пунктах и знают проблемы своих территорий. В частности, благодаря работе старост удается более эффективно планировать ремонты дорог, решать вопросы с благоустройством.

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