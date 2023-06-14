Подмосковье 14 июня 2023, 12:50 Старосимферопольское шоссе в Чехове отремонтировали по нацпроекту Минтранс Подмосковья

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В Подмосковье завершился ремонт 50-й дороги по нацпроекту «Безопасные качественные дороги». В региональном Минтрансе заявили, что на Старосимферопольском шоссе в Чехове обновили более восьми километров покрытия.

«Это трасса с интенсивным движением транспорта — ежедневно здесь проезжает более 40 тысяч автомобилей, она соединяет несколько городских округов и служит выездом на федеральную трассу М-2», — подчеркнул министр транспорта Подмосковья Алексей Гержик.

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В ведомстве добавили, что в Московской области большое внимание уделяют дорогам, ведущим к социально значимым объектам, а также участкам, которые связывают города и деревни. Так, работы провели на улицах Советской и Вокзальной в Чехове, на Шатурском шоссе и Международном шоссе в Химках.

К осени по нацпроекту в порядок приведут около 700 километров асфальтового покрытия. С адресным перечнем работ можно ознакомиться на сайте.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что движение транспорта на втором участке трассы М-12 Москва — Казань откроют в Подмосковье в сентябре этого года.

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