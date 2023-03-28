Подмосковье 28 марта 2023, 08:24 Старогородковская школа-интернат в Одинцове откроется после капремонта 1 сентября

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Капитальный ремонт идет в Старогородковской школе-интернате имени Фурагиной в Одинцове. Более 150 ребят смогут продолжить обучение в обновленном образовательном учреждении уже с 1 сентября.

В школе-интернате отремонтируют внутренние помещения, установят современное оборудование и мебель. На территории учреждения появится теплица, где ученики смогут познать азы ботаники и вырастить вкусные овощи. Рядом со школой построят игровые и спортивные площадки, парковку и зону для отдыха.

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«Дизайн проекта согласован как с Министерством образования, Минстроем, так и с управлением образования округа, с директором школы. Потому что особенность этого образовательного учреждения в том, что это школа-интернат, здесь детишки спят», — сказал заместитель главы администрации Одинцовского городского округа Олег Дмитриев.

Особое внимание строители уделят устранению протечек. Школу построили в 1958 году, и за более чем полувековую эксплуатацию в здании начались проблемы с гидроизоляцией и ливневой канализацией.

Фундамент также нуждается в обновлении. Чтобы его укрепить, рабочим поручили заглубить подвал.

«Прежде чем приступить, было фундаментальное обследование — полностью здание обследовали, сделали проект по демонтажу. Мало того, сделали геологию — посмотрели грунты, на которых здание стоит», — рассказал начальник строительного участка Александр Кнестяпин.

Сейчас строители проводят демонтажные работы, штукатурят новые перегородки на этажах и монтируют системы водоотведения.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев поздравил учеников физтех-лицея имени Капицы с победами на международной олимпиаде по физике. Подмосковные школьники в составе сборной завоевали шесть медалей.

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