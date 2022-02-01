Старое здание детсада восстановят в Реутове по просьбам жителей до конца 2022 года

В Реутове восстановят старое здание детского сада, которое несколько лет не эксплуатировалось. Капитальный ремонт проведут до конца 2022 года, сообщил глава городского округа Станислав Каторов.

«По просьбам наших жителей включили в программу капитального ремонта на 2022 год старый корпус детского сада № 9 „Светлячок“ на проспекте Мира, который несколько лет не эксплуатируется. Правительство Московской области в рамках региональной программы „Ремонт дошкольных образовательных учреждений“ выделило необходимые средства на масштабное обновление», — рассказал глава округа.

В рамках капремонта обновят кровлю, внутренние коммуникации, стены внутри и снаружи облицуют современными отделочными материалами.

«Оборудуем светлые и просторные игровые комнаты, спальни, пищеблок, сделаем все, чтобы уже к концу этого года обновленный детский сад смог вновь принимать воспитанников. Это позволит нам дополнительно предоставить еще порядка 140 мест для детей города», — сказал Станислав Каторов.

Также в Реутове в 2021 году стартовало строительство детского сада на 250 мест, в микрорайоне 10А. Это будет современное здание со спортивным и музыкальным залами, отметил Каторов.

Порядка 60 наказов, касающихся развития системы образования в Реутове, вошли в предвыборную программу партии «Единая Россия». В общей сложности онлайн и офлайн поступило около 800 тысяч предложений от жителей региона, из них по образованию — около девяти тысяч. Задачи по строительству новых объектов и реконструкции действующих закреплены в народной программе партии. Из отобранных образовательных учреждений четыре сдадут уже в следующем году. Из бюджета региона на эти цели выделят девять миллиардов рублей, еще 3,9 миллиарда поступит в качестве федеральной субсидии.