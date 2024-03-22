Подмосковье 22 марта 2024, 16:35 Старинный рецепт постных пряников возродили в Рузе Екатерина Данилина

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Семья пекарей Ярослава и Маруси Васьковских из Рузы воссоздала старинный рецепт пряников. Этот десерт готовили на Руси во время Великого Поста, когда яйца, сливочное масло и молоко — под запретом.

«Рецепт мы нашли в историческом музее. Долго не могли подобрать технологию, не понимали, что делать с ингредиентами. В итоге отыскали бабушку, которая знает тонкости приготовления», — говорит Ярослав Васьковский.

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Процесс создания пряника достаточно трудоемкий и занимает много времени. Но старания пекарей оказались вознаграждены — первую партию раскупили буквально за один день. Поклонников этого вида выпечки оказалось немало, тем более, что начался Великий Пост.

Екатерина Данилина Екатерина Данилина Екатерина Данилина Екатерина Данилина Екатерина Данилина Екатерина Данилина

«В составе только ржаная мука, гречишный мед и специи. Кладем и прослойку из изюма с черносливом, что делает пряники не только вкусными, но и полезными», — говорит Маруся Васьковская.

Часто пряники приобретают в качестве сувенира. Пекари специально заказали деревянные формы с названиями городов. В коллекции — Руза, Истра, Волоколамск, Москва и Московская область.

Более 3,5 тысячи ресторанов и кафе в Подмосковье составили особое меню на время Великого поста. Блюда для постящихся состоят из овощей, грибов, солений, бобовых, круп, зелени, фруктов, ягод, меда и орехов. На десерт — постная выпечка, печеные яблоки, засахаренные фрукты.

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