22 марта 2024, 16:35
Старинный рецепт постных пряников возродили в Рузе
Семья пекарей Ярослава и Маруси Васьковских из Рузы воссоздала старинный рецепт пряников. Этот десерт готовили на Руси во время Великого Поста, когда яйца, сливочное масло и молоко — под запретом.
«Рецепт мы нашли в историческом музее. Долго не могли подобрать технологию, не понимали, что делать с ингредиентами. В итоге отыскали бабушку, которая знает тонкости приготовления», — говорит Ярослав Васьковский.
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Процесс создания пряника достаточно трудоемкий и занимает много времени. Но старания пекарей оказались вознаграждены — первую партию раскупили буквально за один день. Поклонников этого вида выпечки оказалось немало, тем более, что начался Великий Пост.
«В составе только ржаная мука, гречишный мед и специи. Кладем и прослойку из изюма с черносливом, что делает пряники не только вкусными, но и полезными», — говорит Маруся Васьковская.
Часто пряники приобретают в качестве сувенира. Пекари специально заказали деревянные формы с названиями городов. В коллекции — Руза, Истра, Волоколамск, Москва и Московская область.
Более 3,5 тысячи ресторанов и кафе в Подмосковье составили особое меню на время Великого поста. Блюда для постящихся состоят из овощей, грибов, солений, бобовых, круп, зелени, фруктов, ягод, меда и орехов. На десерт — постная выпечка, печеные яблоки, засахаренные фрукты.
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Руза
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