Старинный обряд для урожая провели на празднике первой борозды в Луховицах

Праздник первой борозды отметили в городском округе Луховицы. Аграриям вручили награды за труд и высокие показатели работы. Их получили трактористы, фермеры, механизаторы. Традиционно провели и старинный обряд на богатый урожай.

Глава Луховиц Владимир Барсуков посадил отборные семена рапса. За шесть лет урожайность на местных фермах выросла в восемь раз.

В 2020 году здесь собрали рекордный урожай масленичных и зерновых культур — 115 тысяч тонн. Таких показателей удалось достичь благодаря увеличению посевных площадей.

Источник фото: пресс-служба администрации г. о. Луховицы

В этом году на полях городского округа будут расти зерновые, соя, кукуруза, рапс и кормовые культуры. Сейчас в Луховицах коровы дают по 130 тонн молока за сутки.

К полевым работам в Подмосковье приступили в апреле. Но резкое похолодание и дождь внесли свои коррективы.

Как только придет хорошая погода, посеем уже все. Бог даст — все получится, урожай будет не меньше прошлогоднего Владимир Барсуков.

Источник фото: пресс-служба администрации г. о. Луховицы

По его словам, для этого у Луховиц есть и вся нужная техника, и удобрения.