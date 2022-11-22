Подмосковье 22 ноября 2022, 10:46 Старинные жестяные игрушки покажут на выставке в Дмитрове

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Уникальные старинные игрушки с одной из первых российских фабрик в селе Астрецово представят в музее-заповеднике «Дмитровский кремль». Выставка будет работать с 23 ноября по 18 декабря.

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В Министерстве культуры и туризма Московской области подчеркнули, что представленные на выставке экспонаты имеют историческую ценность. Эти жестяные машинки и паровозики делали в селе Астрецово под Дмитровом задолго до революции 1917 года. На одной из первых в стране фабрик по производству игрушек для детей работали сперва обычные крестьяне, которые умели мастерить. Постепенно они смогли превратить свои изделия в предмет декоративно-прикладного искусства.

Астрецовскую металлическую игрушку знают многие, кто вырос в СССР. Такие краны, грузовики, тракторы и спорткары были у ребят и дома, и в детском саду. Сейчас это раритет, который можно увидеть разве что на выставках или в частных коллекциях. Кстати, все экспонаты в музей-заповедник «Дмитровский кремль» представил именно частный коллекционер Денис Думов.

Посетители смогут не только познакомиться с искусством жестяной игрушки, но и погрузиться в свои счастливые детские воспоминания. Вход свободный.

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