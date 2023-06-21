Подмосковье 21 июня 2023, 12:47 Старинные дубы вылечат и оздоровят в усадьбе Достоевского в Зарайске Музей-заповедник "Зарайский кремль

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Работы по оздоровлению и восстановлению 30 старых деревьев провели в музее-усадьбе «Даровое» в Зарайске. В Министерстве культуры и туризма Подмосковья сообщили, что специалисты обследовали в том числе семь дубов.

Обследование стволов позволяет выявить внутренние пустоты, сушь и гниль, которые нужно вырезать, чтобы продлить жизнь растениям. Специалисты также формируют кроны деревьев, чтобы снизить парусность. Дупла, раны и повреждения коры лечат специальными средствами. В случает необходимости ставят удерживающие от разлома конструкции.

Усадьба Даровое была приобретена Михаилом Андреевичем и Марией Федоровной Достоевскими в 1831 году. Здесь будущий гений литературы Федор вместе с братьями и сестрами проводил летние месяцы. Впечатления счастливого детства навсегда остались в душе писателя и впоследствии нашли свое отражение во многих его произведениях.

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