Подмосковье 16 марта 2024, 19:18 Старейший ветеран Химок Иван Кривошеев проголосовал на выборах президента Пресс-служба администрации г.о. Химки

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Иван Никитович Кривошеев — самый возрастной ветеран в Химках, сегодня принял участие в президентских выборах России. Он воспользовался возможностью надомного голосования на второй день выборов. В этом году ему исполнится 104 года.

Ивану Никитовичу сейчас 103 года. Он служил артиллеристом и командиром противотанкового орудия со званием старшего сержанта, имеет за плечами значительный боевой опыт. Ветеран начал свой путь в 865-м артиллерийском полку 302-й стрелковой дивизии 51-й армии и отметил победу в Праге с товарищами. Его отличия включают ордена Отечественной войны I и II степени, Красной Звезды, медали «За отвагу», «За боевые заслуги», «За оборону Сталинграда», «За освобождение Праги», «За победу над Германией» и нагрудный знак «Освободителю Донбасса».

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Благодаря возможности надомного голосования, Иван Никитович смог выразить свое мнение. Данный формат голосования доступен для всех, кто по здоровью не может лично посетить избирательные участки.

Пресс-служба администрации г.о. Химки Пресс-служба администрации г.о. Химки Пресс-служба администрации г.о. Химки Пресс-служба администрации г.о. Химки Пресс-служба администрации г.о. Химки Пресс-служба администрации г.о. Химки

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