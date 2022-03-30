Старейший спорткомплекс в Химках реконструируют до конца года

Реконструкцию старейшего спорткомплекса «Родина» в Химках завершат до конца года. Об этом рассказал глава городского округа Дмитрий Волошин.

Он отметил, что в этом году этому спорткомплексу исполняется 40 лет. Работы по реконструкции планируется завершить в декабре.

«Планируем отметить юбилей „Родины“ уже в обновленном здании. Внутри два бассейна — один малый, один большой. Также гимнастический зал и тренажерный зал. Каждый день спорткомплекс смогут посещать более 800 наших жителей», — сказал Волошин.

Работы в спорткомплексе начались в конце 2021 года. Строители меняют все коммуникации и оборудование на новое. Укрепляют фундамент и стены. Все материалы для реконструкции закуплены, и процесс идет по графику. На данном этапе закончены уже все демонтажные работы, отделка произведена на 50%.

Источник фото: телеканал «360»

«Реконструкция спорткомплекса не будет прекращена, несмотря на сложившуюся обстановку. Останавливать и консервировать строительство в таких условиях, как сейчас, — точно неверное решение и обойдется бюджету еще дороже», — подчеркнул Волошин.

Территорию рядом со спортивным комплексом тоже приведут в порядок. В проекте предусмотрена инфраструктура для маломобильных граждан.

В Московской области активно развивают массовый спорт. В городских округах зимой проходили хоккейные матчи с участием профессиональных спортсменов и дворовых сборных. Открываются новые ледовые арены и другие площадки для занятий. Для пожилых людей действует программа «Активное долголетие», в рамках которой организуют разные мероприятия, в том числе и спортивные.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев ранее сформулировал пять основных принципов развития массового спорта. И первый из них — доступность. В этом направлении регион будет работать дальше, чтобы у людей всех возрастов была возможность посещать спортивные занятия.