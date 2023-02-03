Подмосковье 03 февраля 2023, 18:48 Старейший спорткомплекс «Родина» реконструировали в Химках

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Старейший спорткомплекс «Родина» готовится к открытию в Химках. Обновленный объект получил разрешение на ввод в эксплуатацию.

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Спорткомплекс площадью 3,7 тысячи квадратных метров реконструировали по государственной программе Московской области.

«В ходе проведенных работ были заменены инженерные сети, укреплены конструкции, полностью обновлена чаша бассейна, спортивный зал, установлена современная мебель и оборудование», — сообщили в Министерстве строительного комплекса Московской области.

Во время работ была благоустроена и прилегающая территория: у комплекса сделали парковку, а также установили малые архитектурные формы. В ближайшее время юные спортсмены смогут посещать секции по плаванию, гимнастике и игровым видам спорта в «Родине».

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