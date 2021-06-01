Старейший областной университет отметил юбилей. 1 июня МГОУ исполнилось 90 лет. В вузе на праздник собрали лучших выпускников. Самой старшей выпускнице 92 года. На встречу пришел и прославленный хоккеист, двукратный олимпийский чемпион, Александр Якушев, который закончил МГОУ в 1972 году.

Университет основали в первый день лета 1931 года. До 1991 года это был знаменитый Московский областной педагогический институт имени Крупской. А сегодня в состав МГОУ входят целых четыре института: лингвистики и межкультурной коммуникации, экономики, управления и права, историко-филологический и институт повышения квалификации и профессиональной переподготовки.

В день рождения МГОУ собрал своих знаменитых выпускников. Самой старшей из них — Серафиме Шиловой — 92 года. Она закончила МОПИ имени Крупской в 1947-м. А потом стала преподавателем на кафедре физики. Кстати, свой выпускной Серафима Федоровна помнит отлично.

«В 50-е годы уже боле менее. Уже не как те годы, когда мы учились, когда нам давали 50 граммов хлеба и мороженную синюю картошку. Какие-то даже и напитки были. В основном овощи были. И так как в июне, какие-то фрукты», — поделилась воспоминаниями Серафима Шилова, физик, ветеран МГОУ.

Среди знаменитых выпускников Московского государственного областного университета и прославленный хоккеист, двукратный олимпийский чемпион Александр Якушев, который окончил вуз в 1972 году. Он с удовольствием вспоминает свою студенческую жизнь. Из-за постоянных спортивных сборов, рассказал хоккеист, периодически приходилось прогуливать занятия в институте.

«И вот у меня один хвост висел. Так долго. Это надо было бежать 10 километров на лыжах. Все сроки прошли, а он висит, висит. И, в конце концов, преподаватель мне сказал: ладно, приезжай. В планерную сдавать лыжи. Ну, я приехал и сдал. Но весь фокус в том, что это было в июне месяце», — рассказал Александр Якушев, выпускник МГОУ, двукратный олимпийский чемпион, хоккеист, заслуженный мастер спорта СССР.

На встрече за праздничным столом собрались и маститые выпускники, которые сегодня занимают солидные посты в правительстве и в спорте. На юбилей вуза пришли и действующие студенты, представляющие новое поколение МГОУ.

«Да, мы пригласили и тех ребят, которые еще только учатся. Это студенты второго курса. Это уже чемпионы России. И это уже те ребята, которые прославляют наш университет на федеральном уровне. И наше Подмосковье. Это здорово, потому что это успех наших учителей, успех нашего университета», — отметила Елена Певцова, ректор МГОУ, профессор.

История МГОУ продолжается. В университете открываются новые направления, и вуз ждет талантливых абитуриентов.