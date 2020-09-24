Старейшая жительница подмосковной деревни попросила построить спортплощадку. Отчитаются лично перед ней

В деревню Львово Волоколамского городского округа на лето приезжают много детей. Для комфортного отдыха у них есть все, кроме спортивной площадки. Старейшая жительница деревни, ветеран Великой Отечественной войны Раиса Копылова в эфире «360» попросила губернатора Подмосковья сделать площадку.

Девяностолетняя Раиса Копылова отметила, что летом в деревню каждый год съезжаются много ребятишек — только к ней приезжают 14 внуков. Дети ходят по деревне и не знают, чем заняться.

«Я бы просила начальство нашей власти построить им спортивную площадку, чтобы они занимались, как я в детстве. Я занималась и плаванием, и лыжами, и коньками, поэтому дожила до 90 лет. Я бы хотела, чтобы они все, мои детки, дожили до моих лет», — сказала она.

Один из внуков пенсионерки поддержал свою бабушку. Он отметил, что в деревне летом собирается много молодежи. Они готовы заниматься спортом, но им негде.

«И дорога, проезжая часть, для них основной вид спорта. Поэтому и алкоголь, и табак. Просим организовать мини-футбольное поле с турниками, чтобы молодежь занималась спортом», — подчеркнул он.

Андрей Воробьев ответил, что услышал просьбу старейшей жительницы деревни. При этом первый заместитель главы Волоколамского округа Иван Абрамов отметил, что во Львово уже выезжали и осмотрели место, где можно построить спортплощадку, — сейчас его оформляют и кадастрируют.

«В деревне Львово проживает 100 человек постоянно, из них 22 ребенка. Летом — около 80 [детей]. Мы с жителями уже предварительно согласовали размещение спортивной площадки. Будем предусматривать финансирование, и в 2021 году, весной, подарим эту площадку жителям обязательно», — подчеркнул Иван Абрамов.

Источник фото: телеканал «360»

Проработайте проект и покажите мне его в первой декаде октября. Раиса Ивановна пусть согласует. Раиса Ивановна, обещайте, что внук будет тоже заниматься спортом, как вы. Мы постараемся сделать хорошую площадку, чтобы детвора была довольна Андрей Воробьев.

Летом в подмосковной Коломне открыли новую воркаут-площадку, которую построили по просьбам жителей. Объект построили менее чем за год и открыли, несмотря на пандемию коронавируса. Там установили тренажеры разного уровня сложности, которые позволят заниматься на свежем воздухе жителям разных возрастов и разной физической подготовки.

В регионе не только открывают новые спортивные объекты, но и реконструируют старые. 21 сентября в Орехово-Зуеве после завершения реконструкционных работ заработал стадион «Знамя труда». Там появились трибуны на две с половиной тысячи мест, поле с подогревом, зона для занятий легкой атлетикой, спортзал на 400 квадратных метров, а также универсальная спортплощадка, предназначенная для игр в волейбол, баскетбол и теннис.