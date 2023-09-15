Подмосковье 15 сентября 2023, 23:31 Старейшая школа в Озерах преобразилась после капитального ремонта Капитальный ремонт преобразил школу в коломенских Озерах Телеканал «360»

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Яркая мебель и современное оборудование в просторных классах. Так теперь выглядит школа № 2 в Озерах городского округа Коломна. Старое здание 1898 года постройки и основной корпус полностью отремонтировали в рамках президентской программы. Учебное заведение закрыли на ремонт в декабре прошлого года.

После начала работ от старого здания, где учились начальные классы оставили только стены. Проектировщики сохранили исторический вид, укрепили кладку. Основное помещение школы облицевали панелями, копирующими кирпичи. Так весь фасад привели к единому стилю.

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«Стало очень удобно осуществлять образовательный процесс, то есть направление физико-химико-биологическое в одной стороне здания, гуманитарное в другой стороне здания, технологическое в третьей стороне. Кабинеты технологии вместе девочки и мальчики занимаются в одном крыле», — рассказала директор школы Светлана Гускина.

После ремонта в здании сделали перепланировку, чтобы школьники не путались в коридорах установили указатели навигации.

Ремонт двух корпусов школы обошелся в 338 миллионов рублей. Это средства федерального, областного и муниципального бюджетов. Сейчас в образовательное учреждение продолжает поступать цифровое оборудование, а также наборы для проведения лабораторных исследований.