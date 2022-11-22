Подмосковье 22 ноября 2022, 11:09 Старейшая школа Луховиц отметила 125-летний юбилей

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Старейшая школа городского округа Луховицы в селе Ловцы отметила 125-летний юбилей. На празднике собрались ветераны, выпускники, ученики и родители. Глава округа вручил педагогам заслуженные награды.

Школу в селе Ловцы построил купец Иван Ципулин. Первое здание тогда еще начальной школы было двухэтажным. Из архивов известно, что в послевоенные годы оно с трудом вмещало всех желающих. Получить образование тогда хотели почти 400 ребят. В 1991 году школа переехала в новое помещение.

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«Большое спасибо педагогам, которые сохранили добрые традиции. Школа известна на весь район, да и на всю область», — сказал глава городского округа Луховицы Сергей Тимохин.

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За 125 лет школу в Ловцах окончили около 2500 тысяч человек. Недавно 12 учащихся стали призерами чемпионата России по рафтингу. Кроме того, ученики и педагоги являются призерами экологических конкурсов, а также конкурсов на знание правил дорожного движения и профессионального мастерства.

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