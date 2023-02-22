Подмосковье 22 февраля 2023, 17:22 Старая трапезная с церковью в Можайске получила статус охранного объекта

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Главное управление культурного наследия Подмосковья утвердило охранный статус старой трапезной и церкви Филарета Милостивого с кельями в Можайске. Это позволит сохранить архитектурные особенности объекта для реставрации.

Объект находится в деревне Семеновское и имеет статус объекта культурного наследия федерального значения. Монастырь был основан Маргаритой Тучковой в память о погибших в Бородинском сражении на месте гибели ее мужа генерал-майора Тучкова.

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Корпуса восточной кельи, трапезная, церковь и монастырская ограда были сооружены в 1837–1839 годах. Храм освятил митрополит Московский Филарет. В восточном корпусе находилась библиотека и зимняя келья игуменьи.

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Реставрация объекта началась в 1962 году, а в 1974 комплекс передали Бородинскому военно-историческому музею-заповеднику. В 1992 году там возобновили женскую православную обитель. Часть построек передали монастырю, а часть осталась у музея.

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