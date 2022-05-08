«Стараемся вас порадовать». Губернатор Воробьев навестил жильцов дома, пострадавшего от взрыва газа, в Ступине

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев в рамках рабочей поездки в Ступино встретился с жильцами дома, пострадавшего в апреле от взрыва газа. Людей разместили в гостинице до восстановления дома, которое планируется завершить уже в этом году.

В гостинице живут 72 человека, в том числе восемь семей с детьми (всего детей 12). Занято 35 номеров, есть номера на две комнаты. Для жильцов организовали трехразовое питание в кафе администрации, которое находится в двух минутах ходьбы. При этом комната приема пищи есть и в гостинице — вечером гости собираются там.

Источник фото: телеканал «360»

Губернатор осмотрел помещение и тепло, неформально пообщался с постояльцами. Андрей Воробьев поздравил их с наступающим Днем Победы и рассказал, что приехал, чтобы они поняли, что «не брошены».

«Такой проект, как восстановление дома, для нас очень важен, мы сопровождаем его. Поэтому я сюда сегодня еще раз приехал, чтобы вы понимали, что не брошены, что уделяем вам внимание. Вот Сергей Геннадьевич (Мужальских — главой городского округа Ступино — прим. ред.) смотрит за качеством. Постараемся вас порадовать совершенно другим качеством. До сих пор у нас получалось, но вам судить. Давайте дождемся», — произнес губернатор Подмосковья.

Источник фото: телеканал «360»

Он отметил, что в прошлый раз общался с жильцами «в тяжелый, трагический момент, в экстремальных условиях».

«Сейчас по дороге с Сергеем Геннадьевичем обсудили ситуацию, вижу, что домом занимаются. Задача — к концу года сделать так, чтобы вы из этого уютного места переехали в более комфортабельное собственное жилье».

Губернатор Воробьев добавил, что готов навестить жильцов уже у них дома.

Источник фото: телеканал «360»

Он поделился, что ранее в тот же день вместе с ветеранами и офицерами — участниками спецоперации на Украине возложил цветы к Могиле Неизвестного Солдата в Москве и поздравил в Ступине ветерана, которому летом исполнится 100 лет.

Жильцы, в свою очередь, отметили, что довольны гостиницей — их «кормят, кров есть», соседи уже успели сдружиться.

«Я проживаю с дочкой, у меня четвертый подъезд, дочка сейчас на дачу уехала. Работаю в Москве, в больнице имени Алексеева. Я очень довольна, что тут все необходимое по крайней мере есть», — рассказала одна из постояльцев Любовь Геннадьевна.

Источник фото: телеканал «360»

«Нас заселили в первый же день, как это случилось. Все было организовано очень хорошо, помогали волонтеры», — рассказала Яна Иванова, живущая в гостинице с двумя детьми.

В гостинице также проживают ее родители и сестра с ребенком.

«Нам предоставили три номера. Глава города часто навещает. У нас создан чат, где мы получаем ответы на все вопросы», — добавила Иванова.

Источник фото: телеканал «360»

Далее Андрей Воробьев предложил жильцам задать ему волнующие вопросы.

Молодая женщина, представившаяся Марьяной, сообщила, что квартиру в доме, впоследствии пострадавшем от взрыва, взяла в ипотеку и они с мужем не успели зарегистрировать недвижимость, а прописаны в другом месте. Теперь семья не получает социальных выплат, так как это якобы не их место жительства.

Источник фото: телеканал «360»

Андрей Воробьев ответил: то, что супруги сейчас проживают в гостинице, — веское доказательство тому, что пострадавшая квартира была их местом жительства, поэтому разобраться будет несложно.

Еще одна жительница, которую Андрей Воробьев навещал в больнице после взрыва, рассказала, что до сих пор не может войти в квартиру и забрать вещи.

«Сергей Геннадьевич мне чем-то помог, но, если въезжать в новый дом, у меня даже нет стула. Может, чем-то можно помочь?» — спросила она.

«Поможем», — пообещал глава региона Воробьев.

Источник фото: телеканал «360»

В результате взрыва в жилом доме 11 апреля погибли шесть человек и пострадали еще 19. Всех жильцов эвакуировали. Всего в доме жили 226 человек. Из шести подъездов пострадали три — обследование здания показало, что жить в них нельзя.

Источник фото: телеканал «360»

Андрей Воробьев пообещал оказать пострадавшим необходимую помощь и подчеркнул, что квартиры будут восстановлены, а пока жильцам предоставят места в гостинице.

Источник фото: телеканал «360»

Сейчас строители устанавливают несущие конструкции. Третий подъезд придется фактически заново отстроить. В доме обновят системы отопления, водо- и газоснабжения.