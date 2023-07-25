Подмосковье 25 июля 2023, 19:16 «Стараемся разговаривать на одном языке». Андрей Воробьев — о молодежных проектах в Подмосковье Фото: Константин Семенец

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Губернатор Московской области Андрей Воробьев встретился в Люберцах с руководителями молодежных организаций. Активисты и волонтеры рассказали о своих проектах и инициативах.

«В Московской области более двух миллионов молодых людей, и мы должны с ними разговаривать на одном языке. Надеюсь, у нас это получается. Хочу поблагодарить вас за увлеченность», — заявил Воробьев.

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Председатель молодежного парламента в Люберцах Ашот Маргарян поблагодарил губернатора за благоустройство парка «Малаховское озеро».

«Сейчас нам нужно очистить озеро, завершить этот важный этап в парке. А что касается места, где можно было бы встречаться, то самое важное, кто здесь будет собираться», — отметил глава региона.

Для встреч организовали пространство в парке в Королеве. По словам директора МЦ «Космос» и руководителя местного ресурсного центра по поддержке добровольчества «Волонтеры Подмосковья» Марии Масик, для молодежи проводят мастер-классы, для мероприятий предоставляют звук и свет. Возле пруда в микрорайоне Юбилейный будут устраивать велозабеги.

По словам Воробьева, помимо парков в Подмосковье планируют сделать 50 лесопарков. Также благодаря различным конкурсам и грантам в регион привлекли около 670 миллионов рублей. Средства пойдут на развитие волонтерства, молодежных инициатив и проектов.

Фото: Константин Семенец

Так, в этом году представитель движения «Волонтеры Подмосковья» Егор Балев из Наро-Фоминска получил два гранта. Он спросил губернатора о направлениях, в которые следует привлекать деньги.

«Все, что связано с СВО — сегодня эта тема особо чувствительная, поэтому семьи, дети, ребята, которые нуждаются в помощи, конечно, в приоритете. Но мы не должны забывать и про креативные направления, программы, которые объединяют большое количество людей», — сообщил Воробьев.

По его словам, внимание нужно уделить пожилым людям, детям с ОВЗ и посвятить проекты и средства экологии.

Руководители ресурсных центров Екатерина Скорикова из Одинцова и Никита Ильичев из Пушкино рассказали о сборе гуманитарной помощи для передовой. Ребята лично сопровождают фуры с ценным грузом. Его оставляют жителям ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областях.

Фото: Константин Семенец

Воробьев отметил, что помощь участникам СВО оказывают в филиале фонда «Защитники Отечества» в Красногорске. В нем ежедневно работают более 20 человек. Они помогают вернувшимся с фронта с трудоустройством, документами, с оформлением выплат.

Представитель центра поддержки участников СВО, руководитель отделения КСВО в Химках Денисия Довга рассказала, что ее муж вернулся из зоны СВО с ранением, однако в Подмосковье ему помогли вернуться к мирной жизни.

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