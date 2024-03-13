Подмосковье 13 марта 2024, 11:24 Станцию водоподготовки запустили в работу в деревне Чемодурово Пресс-служба администрации городского округа Воскресенск

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Станция водоподготовки введена в эксплуатацию в деревне Чемодурово городского округа Воскресенск. В феврале специалисты провели работы по врезке в сеть и пусконаладку.

Производительность новой станции составляет 960 кубометров воды в сутки. Она позволит обеспечить чистой питьевой водой 1800 жителей деревни Чемодурово и соседних населенных пунктов.

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На сегодняшний день есть протоколы соответствия качества, оформляется оставшаяся документация. Работы по установке станции провели в рамках государственной программы «Развитие инженерной инфраструктуры, энергоэффективности и отрасли обращения с отходами».

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