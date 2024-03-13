13 марта 2024, 11:24
Станцию водоподготовки запустили в работу в деревне Чемодурово
Станция водоподготовки введена в эксплуатацию в деревне Чемодурово городского округа Воскресенск. В феврале специалисты провели работы по врезке в сеть и пусконаладку.
Производительность новой станции составляет 960 кубометров воды в сутки. Она позволит обеспечить чистой питьевой водой 1800 жителей деревни Чемодурово и соседних населенных пунктов.
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На сегодняшний день есть протоколы соответствия качества, оформляется оставшаяся документация. Работы по установке станции провели в рамках государственной программы «Развитие инженерной инфраструктуры, энергоэффективности и отрасли обращения с отходами».
Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что регион привлечет серьезные инвестиции для обновления ЖКХ за три года.
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ЖКХ
Воскресенск
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