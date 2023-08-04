Подмосковье 04 августа 2023, 02:00 Станцию водоочистки в микрорайоне Заречье в Ногинске запустят до конца года Министерство ЖКХ МО

Читать 360tv в

Станцию очистки холодной воды в микрорайоне Заречье в Ногинске запустят до конца года. Об этом сообщил министр жилищно-коммунального хозяйства Московской области Антон Велиховский во время рабочей поездки в Богородский округ по поручению губернатора Подмосковья Андрея Воробьева.

Глава ведомства посетил строительную площадку сооружения и провел встречу с местными жителями, где ответил на все интересующие вопросы по качеству водоснабжения. Он отметил, что изначально открыть станцию планировали весной 2024 года, но МинЖКХ поручили сдать объект раньше сроков.

Реклама

«В настоящее время готовность объекта составляет 60%. Для ускорения завершения мероприятия необходимое оборудование закуплено и находится на складе. В ноябре 2023 года запланирован запуск станции в режиме пусконаладочных работ. ВЗУ обеспечит качественной холодной водой порядка 30 тысяч человек», — подчеркнул Велиховский.

Кроме того, министр поручил оповестить жителей поселка Зеленый о графике промывки системы водоводов и ее постепенного заполнения из Восточной системы снабжения.

Заместитель генерального директора подведомственной региональной МинЖКХ организации «КС МО» Юрий Зубков рассказал, что все работы по возведению присоединительного водоотвода от насосной станции № 9 в Старой Купавне до ближайших населенных пунктов выполнены в полном объеме.

«В настоящее время происходит замещение воды от собственного источника Восточной системы водоснабжения. Это может вызвать кратковременное ухудшение», — добавил он.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что регион перейдет на новую схему газового обслуживания с 2024 года. Этими вопросами будет заниматься «Мособлгаз».

Новости Подмосковья можно обсудить в «Суперчате 360».