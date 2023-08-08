Подмосковье 08 августа 2023, 13:14 Станцию техобслуживания автомобилей достроят в Егорьевске к концу года Главгосстройнадзор МО

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Сотрудники Главгосстройнадзора Московской области посетили стройплощадку станции технического обслуживания автомобилей и модульной АЗС в Егорьевске. Ее достроят в третьем квартале этого года.

Площадь объекта составляет 2,6 тысячи квадратных метров. Здание будет состоять из четырех постов для ремонта грузовиков, автомойки и двух блочно-модульных АЗС.

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Строительная готовность объекта достигла 92%. Сейчас застройщик благоустраивают прилегающую территорию.

Объект возводит крупнейшее в России предприятие по производству материалов для напольных и настенных покрытий и столешниц из дерева ООО «Кроношпан».

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