Подмосковье 16 января 2024, 17:09 Станцию скорой помощи на 15 бригад построили в Ногинске пресс-служба Главгосстройнадзора Московской области

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Проверку нового здания скорой помощи со станцией переливания крови провели на улице 2-я Глуховская в Ногинске. В итоге Главгосстройнадзор Подмосковья выдал заключение о соответствии объекта проектной документации.

Строительство началось весной 2022 года и проводилось по нацпроекту «Здравоохранение» и региональной госпрограмме «Модернизация первичного звена».

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Станция скорой помощи площадью около четырех тысяч «квадратов» включает административный блок, гараж для стоянки 15 машин, мойку с дезинфекцией на два поста. За одну смену врачи смогут делать до 170 выездов.

пресс-служба Главгосстройнадзора Московской области

В трехэтажном блоке есть кабинеты для врачей и фельдшеров, диспетчерская, кабинеты психологической разгрузки и отдыха бригад, учебно-методический класс, зал совещаний.

В 2024 году в Подмосковье заработает детский госпиталь в Красногорске и начнут строить областную больницу в Балашихе. Об этом рассказал губернатор Московской области Андрей Воробьев.

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