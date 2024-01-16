16 января 2024, 17:09
Станцию скорой помощи на 15 бригад построили в Ногинске
Проверку нового здания скорой помощи со станцией переливания крови провели на улице 2-я Глуховская в Ногинске. В итоге Главгосстройнадзор Подмосковья выдал заключение о соответствии объекта проектной документации.
Строительство началось весной 2022 года и проводилось по нацпроекту «Здравоохранение» и региональной госпрограмме «Модернизация первичного звена».
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Станция скорой помощи площадью около четырех тысяч «квадратов» включает административный блок, гараж для стоянки 15 машин, мойку с дезинфекцией на два поста. За одну смену врачи смогут делать до 170 выездов.
В трехэтажном блоке есть кабинеты для врачей и фельдшеров, диспетчерская, кабинеты психологической разгрузки и отдыха бригад, учебно-методический класс, зал совещаний.
В 2024 году в Подмосковье заработает детский госпиталь в Красногорске и начнут строить областную больницу в Балашихе. Об этом рассказал губернатор Московской области Андрей Воробьев.
Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».
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