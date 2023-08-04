Подмосковье 04 августа 2023, 13:21 Станцию по очистке воды запустят в микрорайоне Заречье в Ногинске к осени Пресс-служба администрации Богородского городского округа

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Жители микрорайона Заречье в Ногинске и поселка Зеленый вскоре смогут оценить новое качество воды. Станцию по очистке воды запустят уже к ноябрю. На стройплощадке объекта побывал министр жилищно-коммунального хозяйства Московской области.

Мощность одной из крупнейших в Подмосковье станций по очистке воды составит 10 тысяч кубических метров в сутки. Готовность объекта составляет 60%. Новый водозаборный узел обеспечит качественной холодной водой порядка 30 тысяч человек.

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«Обязательно справимся, обязательно воду дадим в ноябре», — сказал жителям министр жилищно-коммунального хозяйства Московской области Антон Велиховский.

Пресс-служба администрации Богородского городского округа

Проект реализуют в рамках госпрограммы Московской области «Развитие инженерной инфраструктуры, энергоэффективности и отрасли обращения с отходами».

Пресс-служба администрации Богородского городского округа

Жители поселка Зеленый также получат чистую воду этой осенью. Около двух тысяч человек будут пользоваться водой из Старой Купавны с сентября. Новая система прошла гидравлические испытания.

«Выполнены полностью строительно-монтажные работы по строительству присоединительного водовода водоносной станции № 9, расположенной в городе Старая Купавна, к населенным пунктам, в том числе поселкам Рыбхоз и Зеленый», — рассказал заместитель генерального директора государственного унитарного предприятия «Коммунальные системы Московской области» Юрий Зубков.

Министр Антон Велиховский также поручил оповещать жителей поселка Зеленый о графике промывки труб и подключении к Восточной системе водоснабжения.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о запуске масштабной программы модернизации коммунальной системы, которая затронет 2,5 миллиона человек.

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