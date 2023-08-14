Подмосковье 14 августа 2023, 15:38 Станцию перегрузки отходов «Волд» проверят в Мытищах пресс-служба администрации городского округа Мытищи

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Жители деревни Сухарево в городском округе Мытищи пожаловались на возобновление деятельности станции перегрузки отходов «Волд». Ранее Минэкологии Подмосковья приостановило работу компании для устранения нарушений.

Инициативная группа жителей уже обращалась в администрацию Мытищ по поводу неприятного запаха и шума на станции перегрузки отходов «Волд». Тогда прокурорская проверка подтвердила нарушения, предприятию выписали штраф. Минэкологии региона приостановило соглашение с компанией.

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Недавно предприятие возобновило работу. По словам представителей компании, все нарушения были устранены.

Администрация Мытищ направит запросы в прокуратуру и Министерство экологии. Специалисты выяснят, на каком основании возобновились работы и есть ли у компании утвержденный проект рекультивации, который прошел государственную экспертизу. Выездную проверку проведут и сотрудники прокуратуры. Встреча с жителями по этому вопросу состоится в конце августа.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что рекультивацию полигонов в Серпухове и Волоколамске закончат в 2023–2024 годах.

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