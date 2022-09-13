Станцию Ольгино в Балашихе построят к сентябрю 2023 года | 360°

Подмосковье 13 сентября 2022, 18:45 Поделиться Telegram

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Viber Станцию Ольгино в Балашихе построят к сентябрю 2023 года

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В Балашихе идет полным ходом реконструкция станции Ольгино. Уже совсем скоро здесь будут ходить новые, современные поезда. Ход работ решил проверить председатель Мособлдумы Игорь Брынцалов. Он подчеркнул, что платформа пока строится с опережением сроков.

«Можно сказать, что вышли на финишную прямую. Все этапы расписаны по годам. Следующий год — будет построена станция Ольгино, которая будет полностью отвечать современным требованиям», — рассказал Игорь Брынцалов.

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Благоустроить собираются и прилегающую территорию. Здесь уже установили новую автобусную остановку, на которой увеличили площадь разворота. Недавно тут открыли и новый велопрокат. Уже разработали проект пешеходных подходов к станции, приступить к их строительству собираются в течение нескольких недель.

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Благоустроят и прилегающую территорию. Здесь уже есть автобусная остановка, где увеличили площадь разворота, недавно появился и велопрокат. Уже разработан проект пешеходных подходов к станции, в течение нескольких недель начнётся его реализация.

«В следующем году планируем выполнить проект бульвара по улице Пролетарская — это центр Железнодорожного. Он станет логичным подходом к станции Железнодорожная», — рассказал глава городского округа Балашиха Сергей Юров.

Все работы обещают закончить к сентябрю 2023 года. Пока на станции Ольгино установлена временная деревянная платформа. По длине она составляет порядка 180 метров. Через саму железную дорогу построили крытый надземный переход, в котором установлены осветительные приборы и указатели.

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