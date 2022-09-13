Станцию Ольгино в Балашихе построят к сентябрю 2023 года | 360°

Все новости

Спецоперация

13 сентября 2022, 19:18

Попытку наступления ВСУ на Горловку подавили

Здоровье

13 сентября 2022, 19:15

Ученые из Johns Hopkins Medicine рассказали о пользе упражнений на выносливость

Реклама

Спецоперация

13 сентября 2022, 19:11

США поучаствовали в многомесячной разработке контрнаступления ВСУ

Власть

13 сентября 2022, 19:07

Путин и Си Цзиньпин обсудят ситуацию на Украине на саммите ШОС

Знаменитости

13 сентября 2022, 19:04

Рэпера PnB Rock застрелили во время ограбления в кафе Лос-Анджелеса

Спецоперация

13 сентября 2022, 18:56

Срок за преподавание и угрозы за получение гумпомощи. Украина перешла к репрессиям в Харьковской области

Подмосковье

13 сентября 2022, 18:54

Кровли еще трех домов отремонтируют до конца года в Протвине

Мир

13 сентября 2022, 18:53

Обеспечение безопасности и развитие партнерства станут главными темами саммита ШОС в Самарканде

Мир

13 сентября 2022, 18:51

Армения сообщила о сокращении интенсивности обстрелов на границе с Азербайджаном

Подмосковье

13 сентября 2022, 18:45

Станцию Ольгино в Балашихе построят к сентябрю 2023 года

Читать 360tv в

В Балашихе идет полным ходом реконструкция станции Ольгино. Уже совсем скоро здесь будут ходить новые, современные поезда. Ход работ решил проверить председатель Мособлдумы Игорь Брынцалов. Он подчеркнул, что платформа пока строится с опережением сроков.

«Можно сказать, что вышли на финишную прямую. Все этапы расписаны по годам. Следующий год — будет построена станция Ольгино, которая будет полностью отвечать современным требованиям», — рассказал Игорь Брынцалов.

Реклама

Благоустроить собираются и прилегающую территорию. Здесь уже установили новую автобусную остановку, на которой увеличили площадь разворота. Недавно тут открыли и новый велопрокат. Уже разработали проект пешеходных подходов к станции, приступить к их строительству собираются в течение нескольких недель.

Реклама

Благоустроят и прилегающую территорию. Здесь уже есть автобусная остановка, где увеличили площадь разворота, недавно появился и велопрокат. Уже разработан проект пешеходных подходов к станции, в течение нескольких недель начнётся его реализация.

«В следующем году планируем выполнить проект бульвара по улице Пролетарская — это центр Железнодорожного. Он станет логичным подходом к станции Железнодорожная», — рассказал глава городского округа Балашиха Сергей Юров.

Все работы обещают закончить к сентябрю 2023 года. Пока на станции Ольгино установлена временная деревянная платформа. По длине она составляет порядка 180 метров. Через саму железную дорогу построили крытый надземный переход, в котором установлены осветительные приборы и указатели.

Строительство

Балашиха

0

0

0

0

0

0

Реклама

Реклама