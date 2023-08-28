Подмосковье 28 августа 2023, 13:18 Станцию Ольгино в Балашихе обновили к запуску МЦД-4 Людмила Михалёва

Читать 360tv в

Строительство пассажирской инфраструктуры завершилось на станции Ольгино будущего МЦД-4 Апрелевка — Железнодорожная. Платформа сможет одновременно принимать пассажиров, следующих в Москву и обратно.

Конкорс площадью свыше двух тысяч квадратных метров обеспечит выход на платформу и безопасный переход пассажиров с улицы Молодой Ленинец на Носовихинское шоссе, которые разделены железной дорогой.

Реклама

«Раньше, когда надо было попасть из одной части города в другую, все просто ждали, когда пройдет электричка, и перебегали через пути. Это было опасно, но это был самый короткий путь. Теперь все отлично сделали», — уже успела оценить удобство жительница микрорайона Ольгино Елена Наумова.

Внутри комплекса — турникеты, кассовый зал с автоматами по продаже билетов, санитарные комнаты. Для инвалидов доступны три лифта и семь эскалаторов.

Сейчас в павильоне идет уборка. Рабочие моют окна, собирают строительный мусор. Табло с расписанием электричек уже работает.

Около станции «Ольгино» обустроены зоны ожидания, дорожки для пешеходов, парковка. Осталось только покрасить бордюры, нанести дорожную разметку на свежий асфальт и остеклить остановки общественного транспорта.

«Проект по благоустройству территорий, прилегающих к МЦД-4, является важным шагом в обеспечении высокого уровня комфорта для жителей и гостей Московской области. Мы уверены в своевременном завершении всех запланированных работ к 1 сентября», — отметил министр благоустройства Московской области Михаил Хайкин.

Ранее губернатор Андрей Воробьев сообщил, что в Московской области на территории МЦД-3 обустроили 20 станций.

Новости Подмосковья можно обсудить в «Суперчате 360».