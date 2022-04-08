Станцию Ольгино откроют на будущем МЦД-4 в Балашихе в июне

Железнодорожную платформу Ольгино откроют в Балашихе в июне. Она войдет в состав МЦД-4. Станцию разместят между платформами Железнодорожная и Кучино.

В Минтрансе Подмосковья уточнили, что в июне будет доступна временная инфраструктура Ольгино.

Это две платформы, пешеходный мост, а также два вестибюля, оснащенные кассами и турникетами.

Вместе с тем будет продолжаться возведение инфраструктуры на станции Железнодорожная. Реконструируют две платформы и построят столько же новых.

Их оснастят навесами, которые будут защищать пассажиров от непогоды. Кроме того, на платформе обустроят самый большой на МЦД мост-конкорс с 15 эскалаторами и семью лифтами.

Будущий МЦД-4 пройдет от Апрелевки до Железнодорожного. На маршруте откроют 37 остановочных пунктов.

В прошлом году губернатор Андрей Воробьев рассказал, что самая загруженная станция региона Железнодорожная станет свободнее благодаря новой платформе Ольгино.