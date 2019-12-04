Новую станцию обезжелезивания воды запустят в Балашихе в конце декабря

Новую станцию обезжелезивания на водозаборном узле № 2 в микрорайоне Железнодорожный в Балашихе планируют запустить в эксплуатацию до конца декабря текущего года. Об этом сообщила пресс-служба муниципалитета.

На объекте установили десять емкостей для очистки воды по 3,2 кубических метров и заменили трубы. Также подвели коммуникации к действующей станции второго подъема. Рабочие обвязывают трубопровод, прокладывают новые кабельные линии для системы автоматизации и диспетчеризации.

«Мы перекладываем все инженерные сети, обвязываем резервуары, меняем трубопроводы от станции второго подъема, устанавливаем новые воздуходувки в систему аэрации. Воду поднимаем из-под земли, очищаем и подаем в дома жителей Балашихи. В 2012 году здесь смонтировали станцию очистки воды. Потом состав воды изменился, и эту станцию еще раз подвергли реконструкции», — сказал директор предприятия «Балашихинский водоканал» Николай Говричев.

Источник фото: пресс-служба администрации г.о. Балашиха

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Также Говричев добавил, что на объекте появится видеонаблюдение и охрана периметра узла. К новому году станция будет работать в штатном режиме.

Из скважин воду поднимают насосами, фильтруют и отправляют в резервуары. После вода поступает на станцию второго подъема, а оттуда в квартиры.

Водозаборный узел № 2 производительностью 5 тысяч кубических метров в сутки снабжает водой около 10 тысяч жителей микрорайонов Керамик и Кучино. Стоимость работ по его реконструкции составит 45 миллионов рублей. В 2020 году там планируют установить систему обратного осмоса для смягчения воды.