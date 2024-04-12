Подмосковье 12 апреля 2024, 18:02 Станцию Никольское в Балашихе реконструируют Пресс-служба администрации городского округа Балашиха

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Встречу с жителями микрорайона Дзержинского провели в Балашихе. На мероприятии присутствовали заместители главы администрации Алексей Ковалев, Кирилл Тимашков, Михаил Объедков и Максим Сидоркин.

Главный вопрос встречи с жителями — платформа Никольское. По документам Мособлархитектуры станцию четвертого Московского центрального диаметра перенесут на 500 метров. Горожане против таких изменений, потому что, по их мнению, сейчас платформа удобно расположена.

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«На этой встрече мы довели до сведения людей, что администрация учитывает интересы жителей и выступает на их стороне. Наша позиция — оставить платформу Никольское на старом месте и привести ее реконструкцию с учетом нынешнего расположения», — сказал Алексей Ковалев.

Также подняли вопросы транспортного обеспечения и дорожного движения. Жители попросили запустить левосторонний проезд с улицы Транспортной, она соединяет промышленную зону с Носовихинским шоссе.

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